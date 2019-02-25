Под Киевом экс-депутат расстрелял активиста Майдана: все подробности (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

На АЗС произошла стрельба после ссоры по поводу бывшего советского праздника

Под Киевом словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку и стельбу. Инцидент произошел на одной из автозаправочной станции в селе Стоянка Киево-Святошинского района. Как рассказали в понедельник, 25 февраля, в отделе коммуникации полиции Киевской области, к конфликту между водителями привели разногласия по поводу "советского праздника" - 23 февраля.

В сети также появилось видео с места событий, снятое камерой наблюдения.

Отмечается, что утром в воскресенье в кафе на АЗС предприниматель и бывший депутат Михаил Заславский (59 лет) подрался с 34-летним киевлянином Русланом Лукьяненко, участником Революции Достоинства, а также открыл по нему стрельбу из травматического оружия. Мужчина получил два ранения в голову и спину.

Фото: kv.npu.gov.ua

После стрельбы бизнесмен, житель села Гореничи, скрылся на своем Audi Q7 в неизвестном направлении.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия 3 гильзы и резиновую пулю калибром 9 мм.

Лукьяненко госпитализировали на "скорой" и доставили в больницу. Медики диагностировали у него огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

Для поимки Заславского полиция ввела спецоперацию "Сирена".

После его задержания выяснилось, что ему также необходима медицинская помощь - у мужчины была закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

В настоящее время оба участника инцидента задержаны и находится в изоляторе временного содержания.

Видео: YouTube / Тимур Эсанов

Как выяснилось, Лукьяненко зашел в кафе, где персонал отмечал бывший советский праздник 23 февраля. Он сделал замечание по этому поводу официанту, но это не понравилось Заславскому, который вступил с ним в словесный конфликт. Киевлянин вылил на бизнесмена стакан воды и ушел. Возмущенный мужчина последовал за ним на парковку, после чего устроил драку и открыл стрельбу.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, в Ровно обстреляли дом председателя горсуда и бросили во двор гранату РГД 5 - в результате взрыва был поврежден фасад дома. Кроме того, в направлении дома было осуществлено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций.

Также мы писали о том, что в Киеве в Голосеевском районе полиция применила оружие, чтобы остановить внедорожник KIA, поскольку водитель не реагировала на просьбы остановиться.

Напомним, 16 февраля в Днепре неизвестные устроили стрельбу по людям с балкона жилого дома.