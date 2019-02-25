Теперь не авто, а решето: "копы" устроили стрельбу в Киеве (фото)

Коллаж РБК-Украина

Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения

В Голосеевском районе Киева полиция применила оружие, чтобы остановить внедорожник KIA, поскольку водитель не реагировала на просьбы остановиться. Об этом информируют "Вартові еспресо" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что остановить девушку за рулем с помощью голосовых и звуковых предупреждений не удалось, потому полицейские решили применить оружие. Сделав около 10 предупредительных выстрелов, автомобиль остановился и протаранил забор частного дома.

"По предварительной информации, водитель КИА находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место инцидента прибыли 6 экипажей полиции, работают криминалисты и следственно-оперативная группа", - указано в сообщении.

Пользователи на данный инцидент отреагировали неоднозначно. Некоторым данная ситуация показалась довольно смешной:

"По бандитам иностранным не стреляют, но стреляют по пьяной тетке. Еще и косо. Изрешетили все, кроме колес. Кто их вообще стрелять учит";

"Теперь не машина, а решето. Вермишель можно процедить..."

"Полиция не только водить не умеет, но и стрелять";

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