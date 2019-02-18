Масштабное ДТП в Киеве: семь машин разбились вдребезги

Коллаж РБК-Украина

В результате аварии пострадало два человека

18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошло жуткое ДТП с участием семи автомобилей: Daewoo Lanos, ВАЗ 2106, Suzuki Grand Vitara, ЗАЗ Forza, Hyundai, Honda Civic и еще один Lanos. Об этом сообщает Информатор.

Первая авария случилась около 07:00, когда столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106 из-за скользкой дороги. "Шестерка" двигалась в сторону станции метро "Левобережная". Lanos направлялся ей навстречу, после чего автомобиль внезапно занесло и произошло столкновение. После удара "Жигуль" вернулся в свою полосу и вылетел с проезжей части.

Фото: (kiev.informator.ua)

Через пару минут Suzuki также занесло на проезжей части, из-за чего автомобиль влетел в столб и выехал за пределы дороги. Сразу после этого Forza въехал боком во встречный Hyundai. Следом затормозил автомобиль Honda, чтобы избежать столкновения. После чего водитель Civiс снизил скорость и сзади в него влетел еще один Lanos.

В результате аварии пострадало 2 человека: водитель Suzuki и пассажир Lanos. Их госпитализировали в больницу. Из-за ДТП образовалась масштабная пробка. На данный момент движение восстановлено.

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