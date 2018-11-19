Известного российского певца вместе с женой сбил автомобиль

Фото: коллаж РБК-Украина

Водитель после инцидента скрылся

В Российской Федерации в Санкт-Петербурге вокалиста популярного в советские времена вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" Валерия Ступаченко и его жену сбил автомобиль. Инцидент произошел в воскресенье, 18 ноября, сообщил продюсер ансамбля Сергей Дронов в своем Facebook.

75-летнего певца вместе с супругой Верой после ДТП с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Отмечается, что водитель после инцидента скрылся. Пожилая пара переходила дорогу на пешеходном переходе возле своего дома.

"Если были очевидцы этого преступления, прошу обратиться в полицию! Помогите найти ублюдка", - призвал Дронов.

Скрин: facebook.com/DronoffSergey

В настоящее время Валерий Ступаченко находится в сознании, у него обе ноги в гипсе. Его жена - 63-летняя пенсионерка - получила ушиб головного мозга и открытый перелом голени. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети желают музыканту скорейшего выздоровления и возмущаются действиями водителя:

"Желаем скорейшего выздоровления!";

"Кошмар! Валерию и его жене здоровья и скорейшего выздоровления";

"Сколько еще отморозков за рулем сидят, смотрите на машины, а не на сигналы светофора. Правила для законопослушых, а для таких нелюдей права не писаны";

"Ступаченко помню, люблю, дай Бог здоровья!";

"Валерочке быстрейшего выздоровления";

"Выздоравливай, Соловей!"...

Скрин: facebook.com/DronoffSergey

Ранее мы сообщали, что 17 ноября в возрасте 54 лет скончался популярный певец Евгений Осин. Музыкан незадолго до этого после серьезного ДТП лежал в больнице, где не получал должного ухода.

Как сообщалось ранее, 22 сентября известный украинский певец и композитор, народный артист Иван Попович попал в ДТП. Инцидент произошел в Полтавской области.

Также мы писали о том, что в машину известного украинского певца Арсена Мирзояна забрались воры.

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Видео: РБК-Украина