Осин перед смертью лежал в грязных памперсах и кричал от бессилия

Коллаж РБК-Украина

Российские СМИ обнародовали новые подробности об умершем музыканте

Евгений Осин после серьезного ДТП лежал в больнице, где не получал должного ухода.

Такую информацию обнародовали Дни.ру, привев цитаты из последних интервью покойного музыканта.

"Пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно", – едва не плача рассказывал артист.

По словам Осина, ему обещали сделать операцию.

"Якобы профессор из другой клиники должен был приехать, но воз и ныне там. Просто хочется кричать от бессилия. Мне нужно работать, чтобы иметь хотя бы копеечку, а я лежу", – жаловался летом 2018 года Осин.

Это было всего за несколько месяцев до его смерти. Певец так и не смог до конца восстановиться. Выйдя из больницы он стал только еще больше пить.

"Женя очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике", – рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин и добавил, что к смерти певца привел его разгульный образ жизни:

"Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться".

Отметим, что Евгений ушел их жизни в субботу, 17 ноября, у себя дома, в возрасте 54 года. Причина смерти пока не раскрывается. Тело обнаружила сестра певца Альбина: она приехала к нему, когда тот перестал выходить на связь.

Сообщалось, что в последние годы музыкант страдал от алкоголизма, врачи диагностировали у него последнюю стадию зависимости. Пристрастие к спиртному сильно подорвало здоровье исполнителя.

Осин стал невероятно популярен после того, как на радио прозвучала его песня "Плачет девушка в автомате". Также он исполнил такие хиты, как "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.

Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, ранее мы публиковали новые подробности смерти Осина.

Кроме того, Потап посвятил стих Евгению Осину.

Также мы писали, чем запомнился легендарный Евгений Осин.

Видео: (video.rbc.ua)