Упавшая звезда: чем запомнился легендарный Евгений Осин

Видео: Евгений Осин - Плачет девушка в автомате (youtube.com/Kiyanovsky68)

После продолжительной болезни трагически скончалась легенда 90-х Евгений Осин. Музыкант получил всеобщую любовь и популярность после написания "Плачет девочка в автомате", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Таня плюс Володя" и многие другие. STYLER собрал яркие факты из биографии легендарного певца.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в Москве. Среди его родственников, которые имели отношение к музыке был только дядя, который играл на барабанах в ансамбле Леонида Утесова. Впоследствии сам Осин стал интересоваться игрой на этом музыкальном инструменте. Около 14 лет он пошел в школьный ансамбль и даже поступил в музыкальную школу. Правда, окончить ее ему так и не удалось. Отсутствие высшего или специального музыкального образования не помешало ему стать руководителем самодеятельного ансамбля уровня районного дома культуры.

В 22 года Осин основал свою первую музыкальную группы под названием "Ночной колпак" или "Кекс". После этого он играл в коллективах "Николай Коперник" и "Альянс", работал в Московской рок-лаборатории. В 1988 году его пригласили в знаменитую группу "Браво", с которой он гастролировал и записал невышедший альбом "Скажем мы друг другу "Браво!".

Популярность артисту принесла пластинка "70-я широта", которую он выпустил в 1992 году. Более половины песен из него стали хитами, в том числе "Плачет девушка в автомате", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Таня плюс Володя" и другие. В 1996 году выходит альбом "Работа над ошибками", самой известной песней которого стала "Качка". Этот год стал знаковым для певца еще и потому, что он принял участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина.

Видео: Евгений Осин - Портрет работы Пабло Пикассо (youtube.com/Alina)

Следующий альбом "Птицы" Осин выпускает только в 1999 году. Он, как и три пластинки 2000 - 2001 годов, не имел былого успеха. После оглушительного успеха в 90-ых с середины нулевых Евгений Осин становится все менее популярным несмотря на то, что пластинки он выпускает вплоть до 2016 года. Всего в дискографии Евгения 15 альбомов.

Видео: Евгений Осин - Альбом "Работа над ошибками" (youtube.com/MELOMAN MUSIC)

В последние годы жизни у Осина были серьезные проблемы с здоровьем, лишившие его возможности выступать. Несмотря на завершение концертной деятельности, певец неоднократно привлекал внимание прессы из-за различных неурядиц.

В апреле 2017-го его квартиру ограбили трое знакомых, которых он пригласил в гости. В июле он заявил, что у него отнялись ноги из-за проблем с позвоночником и попросил денег на лечение. Позже его подруга, эстрадная исполнительница Наталья Штурм, заявила, что деньги Осину нужны на покупку алкоголя, а единственный диагноз у него — цирроз печени. Штурм рассказывала, что пыталась вылечить друга от зависимости и даже готова была оплатить для него палату в частной клинике, однако он на госпитализацию не согласился.

Музыкант пропадал без вести и попадал в аварии, а в июле 2018 года выяснилось, что Осин решил продать московскую квартиру, потому что денег у него совсем не осталось.

Напомним, что родственники трагически погибшего Осина рассказали о последних днях жизни певца.

Стало известно когда и где похоронят Осина.

Видео: (video.rbc.ua)