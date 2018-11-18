Впала зірка: чим запам'ятався легендарний Євген Осін

Відео: Євген Осін - Плаче дівчина в автоматі (youtube.com/Kiyanovsky68)

Після тривалої хвороби трагічно померла легенда 90-х Євген Осін. Музикант здобув загальну любов і популярність після написання "Плаче дівчинка в автоматі", "Портрет роботи Пабло Пікассо", "Таня плюс Володя" і багато інших. STYLER зібрав яскраві факти з біографії легендарного співака.

Євген Осін народився 4 жовтня 1964 року в Москві. Серед його родичів, які мали відношення до музики був тільки дядько, який грав на барабанах в ансамблі Леоніда Утьосова. Згодом сам Осін став цікавитися грою на цьому музичному інструменті. Близько 14 років він пішов у шкільний ансамбль і навіть поступив в музичну школу. Щоправда, закінчити її йому так і не вдалося. Проте, відсутність вищої або спеціальної музичної освіти не завадила йому стати керівником самодіяльного ансамблю рівня районного будинку культури.

У 22 роки Осін заснував свою першу музичну групу під назвою "Нічний ковпак" або "Кекс". Після цього він грав у колективах "Микола Коперник" і "Альянс", працював у Московській рок-лабораторії. У 1988 році його запросили в знамениту групу "Браво", з якою він гастролював і записав невиданий альбом "Ми скажемо один одному "Браво!".

Популярність артисту принесла платівка "70-я широта", яку він випустив у 1992 році. Більше половини пісень з нього стали хітами, в тому числі "Плаче дівчина в автоматі", "Портрет роботи Пабло Пікассо", "Таня плюс Володя" та інші. У 1996 році виходить альбом "Робота над помилками", найвідомішою піснею якого стала "Качка". Цей рік став знаковим для співака ще й тому, що він взяв участь у передвиборній кампанії Бориса Єльцина.

Відео: Євген Осін - Портрет роботи Пабло Пікассо (youtube.com/Alina)

Наступний альбом "Птахи" Осін випускає тільки у 1999 році. Він, як і три пластинки 2000 - 2001 років, не мав колишньої успіху. Після приголомшливого успіху в 90-их з середини нульових Євген Осін стає все менш популярним незважаючи на те, що платівки він випускає аж до 2016 року. Всього в дискографії Осіна 15 альбомів.

Відео: Євген Осін - Альбом "Робота над помилками" (youtube.com/MELOMAN MUSIC)

В останні роки життя у Осіна були серйозні проблеми з здоров'ям, що позбавили його можливості виступати. Незважаючи на завершення концертної діяльності, співак неодноразово привертав увагу преси через різні негаразди.

У квітні 2017-го його квартиру пограбували троє знайомих, яких він запросив у гості. У липні він заявив, що у нього віднялися ноги через проблеми з хребтом і попросив грошей на лікування. Пізніше його подруга, естрадна виконавиця Наталія Штурм, заявила, що гроші Осіну потрібні на купівлю алкоголю, а єдиний діагноз у нього — цироз печінки. Штурм розповідала, що намагалася вилікувати його від залежності і навіть готова була сплатити для нього палату в приватній клініці, однак він не погодився на госпіталізацію.

Музикант пропадав безвісти і потрапляв в аварії, а в липні 2018 року з'ясувалося, що Осін вирішив продати московську квартиру, тому що грошей у нього зовсім не залишилося.

Нагадаємо, що родичі трагічно загиблого Осіна розповіли про останні дні життя співака.

Стало відомо коли і де поховають Осіна.

Відео: (video.rbc.ua)