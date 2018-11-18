"Если ты со мной не будешь, я просто умру": новые подробности смерти Осина

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Осин влюбился незадолго до трагической смерти

17 ноября трагически скончался легендарный певец Евгений Осин. Только после его смерти стало известно, что у музыканта была муза, которая появилась совсем недавно. Об этом рассказала сама избранница, передает Dni.

Сообщается, что женщина не отвечала взаимностью музыканту.

"Я хочу сказать тебе, что ты самая красивая в мире. Самая лучшая. Если ты со мной не будешь общаться, я просто умру", – именно с такими словами Евгений Осин обращался к девушке.

В сообщениях артист жаловался возлюбленной на тяжелую жизнь – простуду, боли после аварии, голод, одиночество и другие навалившиеся на него в последнее время проблемы.

"Я истесал руки, ноги. Сломал плечо. И все это вот… но это мелочи по сравнению с любовью. Ты же подаришь мне любовь? Я очень мечтаю об этом", – цитирует телеканал "РЕН ТВ" певца.

Избранница не смогла полюбить артиста. Журналистам удалось отыскать таинственную незнакомку. Она рассказала, что накануне его смерти видела Осина и его состояние вызывало у нее серьезные опасения.

"Он выглядел в последнее время очень болезненным – мешки под глазами, был сутулый. Он очень плохо ходил за счет того, что у него были сломаны ребра. Он постоянно был в состоянии простуды", – рассказала девушка, передает "Пятый канал".

Напомним, что Потап посвятил стих Евгению Осину.

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Видео: (video.rbc.ua)