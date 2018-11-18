"Якщо ти зі мною не будеш, я просто помру": нові подробиці смерті Осіна

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Осін закохався незадовго до трагічної смерті

17 листопада трагічно помер легендарний співак Євген Осін. Тільки після його смерті стало відомо, що у музиканта була муза, яка з'явилася зовсім нещодавно. Про це розповіла сама обраниця, передає Dni.

Повідомляється, що жінка не відповідала взаємністю музикантові.

"Я хочу сказати тобі, що ти найкрасивіша в світі. Найкраща. Якщо ти зі мною не будеш спілкуватися, я просто помру", – саме з такими словами Євген Осін звертався до дівчини.

В повідомленнях артист скаржився коханій на тяжке життя – нежить, біль після аварії, голод, самотність та інші навалившиеся на нього останнім часом проблеми.

"Я скалічив руки, ноги. Зламав плече. І все це ось... але це дрібниці порівняно з любов'ю. Ти подаруєш мені любов? Я дуже мрію про це", – цитує телеканал "РЕН ТВ" співака.

Обраниця не змогла полюбити артиста. Журналістам вдалося відшукати таємничу незнайомку. Вона розповіла, що напередодні його смерті бачила Осіна і його стан викликав у неї серйозні побоювання.

"Він виглядав останнім часом дуже болючим – мішки під очима, він був сутулий. Він дуже погано ходив за рахунок того, що в нього були зламані ребра. Він постійно був у стані застуди", – цитує П'ятий канал останню любов співака.

Нагадаємо, що Потап присвятив вірш Євгену Осіну.

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Відео: (video.rbc.ua)