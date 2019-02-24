Погибли на месте: шокирующее ДТП с летальным исходом в Одессе

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Автомобиль въехал в электроопору

Ужасное происшествие произошло около трех ночи на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ. Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки выехал на перекресток, но не справился с управлением. Авто занесло и столкнулось с электроопорой.

В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошла ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали двое людей.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Х5, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе.

А также сообщали, что в центре Днепра грузовик задавил женщину на "зебре". Чиновник отметил, что это ДТП унесло жизнь женщины и сломало судьбу водителю.