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В Киеве неадекватная мать убила и выбросила новорожденного в лесополосе

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 15:16
В Киеве неадекватная мать убила и выбросила новорожденного в лесополосе
Фото: РБК-Украина

Злоумышленницу пока что найти не удалось

В Киеве неадекватная мать убила и выбросила своего новорожденного ребенка в Дарницком районе. Тело девочки обнаружили 1 марта. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом информирует полиция Украины.

На линию 102 поступило сообщение, что неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка. Правоохранители выехали на место преступления - провели осмотр и опросили свидетелей.

 

Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка. Убийца разыскивается. За совершение преступления злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что отец "нечаянно" убил ребенка под Харьковом. Мужчина стукнул 7-летнего ребенка по затылку, после чего мальчик ударился головой о железную стойку кровати. Через несколько дней ребенок скончался от полученных травм.

Мы писали, что в Одесской области женщина родила и закопала заживо ребенка. Она призналась, что девочка была незапланированным и нежеланным ребенком. Поэтому после того, как малышка родилась, мать замотала ее в полиэтиленовый пакет и закопала в огороде.

Ранее под Сумами мать зверски убила новорожденную дочь. Когда пришло время рожать, женщина направилась в заброшенный двор, который находился возле ее дома. Там на летней кухне она родила девочку весом 2,9 кг, а потом убила.

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