Упрекнул за алкоголь: во Львовской области отец убил сына

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Нетрезвый отец набросился на сына с ножом

В Дрогобычском районе Львовской области 56-летний отец убил собственного сына. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Известно, что 56-летний мужчина злоупотреблял алкогольными напитками. В тот злополучный вечер мужчина снова выпивал и за этим занятием его застал 37-летний сын, который не выдержал и сделал замечание отцу. Он упрекнул его в злоупотреблении спиртным.

Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой отец набросилась на сына с кулаками. А потом достал нож и вонзил его сыну прямо в сердце. На место происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

Сына забрали в больницу, однако спасти его не удалось.

"В Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Спасти его медикам не удалось", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство. 56-летний мужчина обвиняется в умышленном убийстве собственного сына. На данный момент подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области муж жестоко убил бывшую жену.

Мужчина нанес женщине 15 ударов ножом, а потом спрятал тело в шкафу. После преступления он забрал 6-летнюю дочь и сбежал.

А также писали о том, что в киевском метро неадекватная женщина, на глазах у толпы людей, пыталась загрызть маленького котенка.

Видео: РБК-Украина