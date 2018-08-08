Дорікнув за алкоголь: у Львівській області батько убив сина

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Нетверезий батько накинувся на сина з ножем

У Дрогобицькому районі Львівської області 56-річний батько вбив власного сина. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Відомо, що 56-річний чоловік зловживав алкогольними напоями. У той нещасливий вечір чоловік знову випивав і за цим заняттям його застав 37-річний син, який не витримав і зробив зауваження батькові. Він дорікнув йому в зловживанні спиртним.

Між чоловіками зав'язалася сварка, в ході якої батько накинувся на сина з кулаками. А потім дістав ніж і встромив його синові прямо в серце. На місце події викликали швидку допомогу та працівників правоохоронних органів.

Сина забрали в лікарню, проте врятувати його не вдалося.

"У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення, що в лікарню доставлений 37-річний житель одного з сіл району з ножовим пораненням у серце. Врятувати його медикам не вдалося", – повідомляють в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. 56-річний чоловік звинувачується в умисному вбивстві власного сина. На даний момент підозрюваний затриманий і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо його вина буде доведена, то чоловікові загрожує строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області чоловік жорстоко вбив колишню дружину.

Чоловік завдав жінці 15 ударів ножем, а потім заховав тіло в шафі. Після злочину він забрав 6-річну доньку і втік.

А також писали про те, що у київському метро неадекватна жінка, на очах у натовпу людей, намагалася загризти маленького кошеняти.

Відео: РБК-Україна