Дорікнув за алкоголь: у Львівській області батько убив сина

Нетверезий батько накинувся на сина з ножем
У Дрогобицькому районі Львівської області 56-річний батько вбив власного сина. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Відомо, що 56-річний чоловік зловживав алкогольними напоями. У той нещасливий вечір чоловік знову випивав і за цим заняттям його застав 37-річний син, який не витримав і зробив зауваження батькові. Він дорікнув йому в зловживанні спиртним.
Між чоловіками зав'язалася сварка, в ході якої батько накинувся на сина з кулаками. А потім дістав ніж і встромив його синові прямо в серце. На місце події викликали швидку допомогу та працівників правоохоронних органів.
Сина забрали в лікарню, проте врятувати його не вдалося.
"У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення, що в лікарню доставлений 37-річний житель одного з сіл району з ножовим пораненням у серце. Врятувати його медикам не вдалося", – повідомляють в поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. 56-річний чоловік звинувачується в умисному вбивстві власного сина. На даний момент підозрюваний затриманий і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо його вина буде доведена, то чоловікові загрожує строк від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області чоловік жорстоко вбив колишню дружину.
Чоловік завдав жінці 15 ударів ножем, а потім заховав тіло в шафі. Після злочину він забрав 6-річну доньку і втік.
А також писали про те, що у київському метро неадекватна жінка, на очах у натовпу людей, намагалася загризти маленького кошеняти.
Відео: РБК-Україна