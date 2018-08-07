Спрятал труп в шкафу: во Львовской области муж жестоко убил бывшую жену

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Тело женщины обнаружили только через несколько дней

В Бориславском районе Львовской области 35-летний мужчина жестоко зарезал бывшую жену. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что 35-летний Юрий неоднократно избивал свою жену Викторию. В день совершения убийства, Юрий был в состоянии алкогольного опьянения.

Между ним и бывшей женой завязался конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанес Виктории 15 ударов. После этого, он спрятал труп женщины в шкафу, а сам забрал с улицы 5-летнюю дочку и подался к друзьям.

"Он находился в состоянии алкогольного опьянения, на почве этого возник конфликт. Ножевые ранения в область шеи и лица, в результате чего наступила смерть", - рассказал руководитель Бориславского отдела полиции Александр Закутный.

Юрий и Виктория официально развелись, но продолжали жить в одной квартире и совместно воспитывать единственную дочь. Родственники Виктории забили тревогу через несколько дней. Они не могли никак связаться с женщиной и начали разыскивать Юру вместе с ребенком.

Дядя погибшей рассказал, что Юру обнаружили возле магазина и он сообщил, что у него нет ключей от квартиры.

"Его поймали возле магазина, он говорит: ключей нет. А уже в подъезде воняло", - рассказал дядя погибшей Емельян Голингер.

После того, как тело Виктории обнаружили в шкафу, родственники бросились на Юрия. От самосуда его спасли соседи, которые вызвали полицию. Однако, уже в суде Юрий появился с синяками и ссадинами. Он в подавленном состоянии и отказывается общаться.

"Мы будем все делать, чтобы доказать его невиновность, и чтобы человек, который был два года в АТО, вышел из клетки на волю", - пояснил защитник Михаил Стельмащук.

Как рассказали соседи, погибшую Викторию часто видели избитой, и она писала заявления на мужа, а потом забирала их. В последние дни перед трагедией, скандалы в их квартире участились, но соседи вмешиваться не рискнули, так как у Юрия уже были ранее проблемы с законом.

"В последнее время они очень пили, очень крики были, но что так ужасно – такого никто даже не мог ожидать", - рассказала соседка Ирина Коваль.

На данный момент Юрия арестовали на два месяца, его ожидает суд. Девочку, дочку Юрия и Виктории, забрали к себе родственники.

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Видео: РБК-Украина