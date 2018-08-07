Сховав труп у шафі: у Львівській області чоловік жорстоко вбив колишню дружину

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Тіло жінки виявили лише через кілька днів

У Бориславському районі Львівської області 35-річний чоловік жорстоко зарізав колишню дружину. Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що 35-річний Юрій неодноразово бив свою дружину Вікторію. В день скоєння вбивства, Юрій був у стані алкогольного сп'яніння.

Між ним та колишньою дружиною зав'язався конфлікт, в ході якого чоловік схопив ніж і завдав Вікторії 15 ударів. Після цього, він сховав труп жінки в шафі, а сам забрав з вулиці 5-річну доньку і подався до друзів.

"Він перебував у стані алкогольного сп'яніння, на грунті цього виник конфлікт. Ножові поранення в область шиї та обличчя, в результаті чого наступила смерть", - розповів керівник Бориславського відділу поліції Олександр Закутний.

Юрій і Вікторія офіційно розлучилися, але продовжували жити в одній квартирі і спільно виховувати єдину дочку. Родичі Вікторії забили тривогу через кілька днів. Вони не могли ніяк зв'язатися з жінкою і почали розшукувати Юру разом з дитиною.

Дядько загиблої розповів, що Юру виявили біля магазину і він повідомив, що у нього немає ключів від квартири.

"Його спіймали біля магазину, він говорить: ключів немає. А вже в під'їзді смерділо", - розповів дядько загиблої Омелян Голингер.

Після того, як тіло Вікторії виявили в шафі, родичі кинулися на Юрія. Від самосуду його врятували сусіди, які викликали поліцію. Проте, вже у суді Юрій з'явився з синцями і саднами. Він у пригніченому стані і відмовляється спілкуватися.

"Ми будемо все робити, щоб довести його невинність, і щоб людина, яка була два роки в АТО, вийшла з клітки на волю", - пояснив захисник Михайло Стельмащук.

Як розповіли сусіди, загиблу Вікторію часто бачили побитою, і вона писала заяви на чоловіка, а потім забирала їх. В останні дні перед трагедією, скандали в їх квартирі почастішали, але сусіди втручатися не ризикнули, так як у Юрія вже були раніше проблеми з законом.

"Останнім часом вони дуже пили, дуже крики були, але що так жахливо – такого ніхто навіть не міг очікувати", - розповіла сусідка Ірина Коваль.

На даний момент Юрія заарештували на два місяці, його чекає суд. Дівчинку, доньку Юрія і Вікторії, забрали до себе родичі.

Відео: Вбивство у Львівській області (ТСН)

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Відео: РБК-Україна