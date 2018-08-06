Два удара в спину: появились подробности ужасного убийства бойца ВСУ в Лисичанске

Коллаж РБК-Украина

Бойца зарезали ножом двое мужчин

В сети появились подробности ужасного убийства бойца ВСУ Александра Худолея в Лисичанске. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Сергей Сердюк.

Сердюк сообщил, что Александр Худолей был убит 3 августа, накануне своего дня рождения в Лисичанске (Луганская область), куда приехал в отпуск к отцу.

Александр был механиком-водителем (БМП) 7-й роты механизированного батальона 72 ОМБр. На фронте находился с 2015 года. В погибшего остались отец в Лисичанске, жена в Белой Церкви.

В сообщении сказано, что тело военого было найдено его отцом в 6:30 на собственном дворе с двумя ножевыми ранениями в спину. В Лисичанском отделе полиции сообщили, что убийство раскрыто, а детали предоставят в понедельник 6 августа.

Скриншот поста (facebook.com/aphareus)

Знакомый погибшего Евгений Попов рассказал подробнее, каким был Александр в жизни.

Фото: Александр Худолей (facebook.com/aphareus)

"Он был из 6-й волны. Был спокойный и какой-то стеснительный. После учебки периодично держали связь - как дела, все такое. С лета 2015-го он все время в армии, сначала мобилизация, потом краткосрочные контракты. Крайний должен был закончится в 20-х числах августа. Хотел в морпехи. Любил быть на ноле и делать военную работу. На ноле не пил.

Отпросился и поехал на день рождения к отцу в Лисичанск. Выпили с отцом, посидели, знакомые присоседились опять-же. Отец пошел в дом, а Саня остался. И его возле дома убили. На войне не убило, а тут дома, от местных сепаров погиб", - пишет Попов.

Скриншот поста (facebook.com/enpopov)

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