Два удари в спину: з'явилися подробиці жахливого вбивства бійця ВСУ у Лисичанську

Колаж РБК-Україна

Бійця зарізали ножем двоє чоловіків

У мережі з'явилися подробиці жахливого убийства бійця ВСУ Олександра Худолея в Лисичанську. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Сергій Сердюк.

Сердюк повідомив, що Олександр Худолей був убитий 3 серпня, напередодні свого дня народження в Лисичанську (Луганська область), куди приїхав у відпустку до батька.

Олександр був механіком-водієм (БМП) 7-ї роти механізованого батальйону 72 ОМБр. На фронті перебував з 2015 року. У загиблого залишилися батько в Лисичанську, дружина в Білій Церкві.

У повідомленні сказано, що тіло военого було знайдено його батьком в 6:30 на власному подвір'ї з двома ножовими пораненнями в спину. В Лисичанському відділі поліції повідомили, що вбивство розкрито, а деталі нададуть в понеділок 6 серпня.

Скріншот поста (facebook.com/aphareus)

Знайомий загиблого Євген Попов розповів докладніше, яким був Олександр в життя.

Фото: Олександр Худолій (facebook.com/aphareus)

"Він був з 6-ї хвилі. Був спокійний і якийсь сором'язливий. Після учебки періодично тримали зв'язок - як справи, все таке. З літа 2015-го він весь час в армії, спочатку мобілізація, потім короткострокові контракти. Крайній повинен був закінчиться в 20-х числах серпня. Хотів у морпіхи. Любив бути на нулі і робити військову роботу. На нулі не пив.

Відпросився і поїхав на день народження до батька в Лисичанськ. Випили з батьком, посиділи, знайомі приєдналися знову-ж. Батько пішов у будинок, а Саня залишився. І його біля будинку вбили. На війні не вбило, а тут вдома, від місцевих сепаров загинув", - пише Попов.

Скріншот поста (facebook.com/enpopov)

Раніше в Здолбунові Рівненської області перепоховали останки бійця АТО Павла Петренка, який загинув чотири роки тому.

Також повідомлялося, що в селі Птича Рівненської області попрощалися з бійцем АТО Миколою Гуменюком, який загинув в 2014 році при виході з Іловайського котла.

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