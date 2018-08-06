Иловайский котел: в Ровенской области перезахоронили останки бойца АТО, который погиб четыре года назад

Коллаж РБК-Украина

Фрагменты тела идентифицировали по ДНК-анализом и передали родителям для захоронения

5 августа в Здолбунове Ровенской области перезахоронили останки украинского бойца, разведчика батальона "Донбасс" Павла Петренко, с позывным "Бани", который погиб четыре года назад при выходе из Иловайского котла. Об этом передает "UA: Ровно" на своей странице в Facebook.

Военный погиб 29 августа 2014 года, когда выходил так называемым "зеленым коридором" из "Иловайского котла". Машину, в которой ехал он и еще пятеро бойцов, расстреляли из российского танка. Павлу было 24 года.

"После гибели его останки, собранные членами различных поисковых групп, передали в два разных морга. Весной 2015-го фрагменты тела, которые доставили в Запорожье, идентифицировали по ДНК и передали родственникам для захоронения", - сказано в сообщении.

И недавно родственники погибшего получили еще одну печальную весть – оказалось, что захоронения были переданы не все останки Павла. По словам участника миссии "Эвакуация 200" Павла Нетесова, мать бойца самостоятельно пересмотрела останки сына, которые впоследствии кремировали и допохоронили на его могиле.

Перед этим священники отслужили панихиду, на которой присутствовали родные, друзья и боевые побратимы погибшего бойца.

Скриншот поста (facebook.com/uarivnetv)

Пользователи соцсетей выразили соболезнования семье погибшего.

Скриншот комментариев (facebook.com/uarivnetv)

Ранее сообщалось, что в селе Птича Ровенской области попрощались с бойцом АТО Николаем Гуменюком, который погиб в 2014 году при выходе из Иловайского котла.

Также в Запорожье простились с погибшим на Донбассе бойцом.

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