Іловайский котел: в Рівненській області перепоховали рештки бійця АТО, який загинув чотири роки тому

Колаж РБК-Україна

Фрагменти тіла ідентифікували за ДНК-аналізом і передали батькам для поховання

5 серпня у Здолбунові Рівненської області перепоховали рештки українського бійця, розвідника батальйону "Донбас" Павла Петренка, з позивним "Бані", який загинув чотири роки тому при виході з Іловайського котла. Про це передає "UA: Рівне" на своїй сторінці в Facebook.

Військовий загинув 29 серпня 2014 року, коли виходив так званим "зеленим коридором" з "Іловайського котла". Машину, в якій їхав він та ще п'ятеро бійців, розстріляли з російського танка. Павлу було 24 роки.

"Після загибелі його рештки, зібрані членами різних пошукових груп, передали до двох різних моргів. Навесні 2015-го фрагменти тіла, які доставили у Запоріжжя, ідентифікували за ДНК та передали родичам для поховання", - сказано в повідомленні.

Та нещодавно родичі загиблого отримали ще одну сумну звістку – виявилося, що для поховання були передані не всі рештки Павла. За словами учасника місії "Евакуація 200" Павла Нетьосова, мати бійця самостійно переглянула рештки сина, які згодом кремували і допоховали на його могилі.

Перед цим священики відслужили панахиду, на якій були присутні рідні, друзі та бойові побратими загиблого бійця.

Скріншот поста (facebook.com/uarivnetv)

Користувачі соцмереж висловили співчуття родині загиблого.

Скріншот коментарів (facebook.com/uarivnetv)

Раніше повідомлялося, що в селі Птича Рівненської області попрощалися з бійцем АТО Миколою Гуменюком, який загинув в 2014 році при виході з Іловайського котла.

Також у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем.

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