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Ребенок не кричал: под Сумами мать зверски убила новорожденную дочь

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 16:31
Ребенок не кричал: под Сумами мать зверски убила новорожденную дочь
Коллаж РБК-Украина

Про беременность женщины никто не знал. На учет в поликлинику она не становилась и на медосмотры не ходила

В Сумской области жительница села Андрияшевка тщательно скрывала свою беременность. Чтобы все оставалось втайне, она родила ребенка и сразу же его убила. Об этом сообщает газета "Експрес".

Когда пришло время рожать, женщина направилась в заброшенный двор, который находился возле ее дома. Там на летней кухне она родила девочку весом 2,9 кг.

Она сама разорвала пуповину, после чего накрыла малышке лицо тряпкой, чтобы та задохнулась. После того, как новорожденный ребенок умер, она вернулась в заброшенный дом, чтобы проверить, что никто туда не заходил.

Тело ребенка обнаружила соседка, которая в тот день искала своих кур. Ребенок был прикрыт старо одеждой и лежал замотанный в полотенце.

Во время суда женщина во всем призналась и раскаялась. Свой жестокий поступок она объяснила тем, что о беременности боялась сказать матери. При этом она отметила, что при рождении ребенок не кричал, поэтому она считала, что он родился мертвым.

Суд признал женщину виновной и лишил ее свободы сроком на три года с двухлетним испытательным сроком. Стоит отметить, что у нее уже есть один внебрачный ребенок.

Напомним, что озверевшие родители в одной из школ избили пятиклассника за то, что он издевался над детьми.

Ранее сообщалось, что родители растворили свою дочь в кислоте, чтобы скрыть ее смерть.

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