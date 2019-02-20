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Зверская расправа: обозленные родители избили пятиклассника

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 16:45
Зверская расправа: обозленные родители избили пятиклассника
Коллаж РБК-Украина

У школьника диагностировали сотрясение мозга

Взбешенные родители в одной из школ устроили жуткую расправу над пятиклассником за то, что он терроризировал своих одноклассников. Мальчик попал в больницу с сотрясением мозга.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Большой Камень Приморского края, Россия. Рано утром в среду, 20 февраля в школу ворвалась группа родителей и схватила пятиклассника Олега. Они затащили мальчика в школьный туалет и там окунули его головой в унитаз. В процессе у мальчика пошла из носа кровь. На место происшествия вызвали медиков, которые диагностировали у ребенка сотрясение мозга.

Родители утверждают, что не били школьника, а всего лишь хотели немного проучить его за то, что он систематически издевается над своими одноклассниками.

Пятиклассника Олега воспитывает бабушка, так как мама лишена родительских прав и находится под следствием, а отца убили много лет назад. Мальчик растет очень проблемным, с первого класса он постоянно издевается над своими одноклассниками, а также над другими детьми в школе.

Незадолго до инцидента с родителями, Олег ударил свою одноклассницу в живот. Девочка до сих пор находится в больнице с подозрением на разрыв селезенки.

Родители одноклассников неоднократно обращались в полицию, написали коллективную докладную на имя директора школы с подробным описанием всех проступков школьника и просьбой исключить Олега из школы. Но учителя вступаются каждый раз за мальчика и объясняют его поведение сложной ситуацией в семье.

На данный момент в школе проводится проверка, родителей, которые устроили расправу над ребенком, допрашивают следователи.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Прикарпатье озлобленные учителя избили полицейских.

А также рассказывали о том, что на Волыни неизвестные напали на ребенка.

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