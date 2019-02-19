Знаем, где ты живешь: на Волыни неизвестные напали на ребенка

Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел, когда ребенок возвращался домой с магазина

15 февраля около 14:30 в селе Рудня, которое находится в Рожищенском районе Волынской области, на 10-летнего мальчика напали неизвестные, пригрозив, что знают, где он живет. Об этом информирует rozhyshche.rayon.

Мама ребенка рассказала, что отправила ребенка в магазин. Еще по дороге туда мальчик заметил, что из припаркованного авто на него смотрят двое мужчин и женщина, однако не придал этому большого значения.

А вот когда возвращался обратно - остановился, чтобы привязать собаку, которую брал с собой на поводке. В этот момент из автомобиля вышел мужчина и ударил ребенка по ногам чем-то тяжелым, а после того как парень начал кричать - добавил по голове.

Парень не разглядел, чем именно его избивали, но вырваться из рук злоумышленников и сбежать ему удалось. Отмечается, что вслед мальчику нападающий начал кричать, что знает, где он живет и учится.

Родные пострадавшего сняли побои в больнице и написали заявление в полицию. По словам мальчика, машина была темно-синего или черного цвета, ауди на иностранной регистрации. Правоохранители расследуют детали происшествия.

Напомним, что в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь. Отмечается, что, помимо физического насилия, мужчина пытался подавить жертву психологически, высказывая в ее адрес грубую нецензурную брань.

Ранее мы писали о том, что пятимесячный младенец в Ивано-Франковской области умер от побоев отчима, а мать ребенка обвиняет в халатности врачей, которые оказывали ему первую помощь.

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