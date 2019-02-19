ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гематомы по всему телу: в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 12:05
Гематомы по всему телу: в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь
Коллаж РБК-Украина

Ссадины у пострадавшей заметила классный руководитель

19 января в Запорожье отец-изверг избил свою 11-летнюю дочь, после чего у девочки начались боли по всему телу. Об этом информируют в пресс-службе Коммунарского районного суда.

Отмечается, что, помимо физического насилия, мужчина пытался подавить жертву психологически, высказывая в ее адрес грубую нецензурную брань. После пострадавшая пошла в школу, где классный руководитель обнаружил синяк на руке девочки и гематому на голове.

Факт насилия был обнаружен в школе классным руководителем. При осмотре ребенка в медицинском кабинете оказалось, что у нее все тело было покрыто ссадинами и гематомами. Кроме того, девочка жаловалась на сильные боли в ноге.

После этого об инциденте было сообщено в правоохранительные органы. Однако правонарушитель искренне раскаялся и потому суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа. 

Напомним, что мать продала шестилетнюю дочь за еду. А один из мужчин продал свою дочь, которой было всего четыре, чтобы погасить долг.

Ранее мы писали о том, что пятимесячный младенец в Ивано-Франковской области умер от побоев отчима, а мать ребенка обвиняет в халатности врачей, которые оказывали ему первую помощь.

Также мы сообщали, что в Житомирской области пьяная мать пытала собственных дочерей - она их била и душила. Одна девочка оказалась в больнице и все рассказала врачам.

Разрыв селезенки: разборки между подростками закончились больницей Что теперь скажете? Появилось полное видео избиения боксером школьников
Новости Украины избиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь