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Дети могли умереть с голода: мать продала шестилетнюю дочь за еду

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 17:57
Дети могли умереть с голода: мать продала шестилетнюю дочь за еду
Коллаж РБК-Украина

Женщина продала шестилетнюю дочку, чтобы накормить остальных детей

Голодающие семьи в Афганистане прибегают к продаже своих собственных детей, пытаясь выжить во времена сильной засухи. Обитатели лагеря на окраине города Герат рассказали, что они согласились продать своих детей, чтобы иметь возможность купить себе еду, пишет CNN.

Одна мать заявила, что ее несовершеннолетняя дочь Акила теперь принадлежит старшему человеку, которая проживает в соседнем шатре. Женщина рассказывает, что сбежала с деревни с тремя детьми из-за сильной засухи.

"Чтобы не дать моим детям умереть с голода, я продала свою дочку примерно за 3000 долларов, но за это время получила лишь 70 долларов. У меня не было ни денег, ни пищи, а также не было кормильца, поскольку моего мужа убили", - рассказала женщина.

Акила, которая сидела рядом с матерью в течение всего интервью, не имеет представления о том, какая ее ждет судьба. Ее мать, Мамарин, сказала, что девочка не знает, что ее продали.

Дети могли умереть с голода: мать продала шестилетнюю дочь за еду

Мамарин и Акила (фото: edition.cnn.com)

Мужчина, который купил Акилу, Нахмуддин сказал, что она будет невестой его десятилетнего сына. Он говорит, неважно, что Акила настолько молодая, бывает, что старый человек женится на молодой девочке.

В Афганистане более 275 000 человек были вынуждены переместиться во временные лагеря из-за рекордной засухи, которая привела к острой нехватке пищи в регионе.

Мужчина рассказывает, что он не единственный в лагере, кто покупает и продает детей, ради выживания. Другой мужчина, который отказался называть свое имя, сказал, что он продал свою дочь, которой было всего четыре, чтобы погасить долг.

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