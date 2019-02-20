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Какое твое дело? На Прикарпатье озлобленные учителя избили полицейских

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 11:41
Какое твое дело? На Прикарпатье озлобленные учителя избили полицейских
Коллаж РБК-Украина

У пострадавшего диагностировали перелом скуловой кости

На Прикарпатье неадекватные директор школы и учитель физкультуры избили полицейских, чтобы не проходить тест на алкоголь. О подробностях инцидента сообщается в сюжете ТСН.

Изначально мужчин остановили за нарушение правил дорожного движения. Легковой автомобиль слепил фарами дальнего света, а с первых слов водителя стало понятно, что он пьян.

На видео с нагрудных камер полицейских запечатлен тот инцидент: изобилие непристойной лексики, неадекватное поведение и угрозы со стороны агрессивных работников школы.

"Какое твое дело, в каком я состоянии?", - нагло сказал автомобилист.

Тест на алкоголь водитель проходить отказался, агрессивно вел себя и обещал полицейским поставить их на место.

Пассажир остановленной машины заступился за водителя и ударил правоохранителя головой в лицо, из-за чего у пострадавшего диагностировали перелом скуловой кости.

Водителя пришлось задержать, а полицейского - оперировать. "Данные травмы относятся к травмам средней тяжести. Больной будет лечиться две недели, а затем амбулаторно", - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Иван Грищук.

Фото: (YouTube/ТСН)

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