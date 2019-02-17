Группа лиц восточной внешности избила киевлянина: все детали (фото, видео)

Массовая драка в центре Киева с нападением иностранцев возле ночного клуба (видео: youtube.com/Информатор)

В ночь на 17 февраля в результате массовой драки в центре Киева, мужчина был госпитализирован с серьезными травмами. Как сообщает Информатор, в центре Киева группа неизвестных восточной внешности напала на мужчину и начала избивать его из-за словесного конфликта. В результате нападения мужчина получил серьезную травму головы.

Массовая драка в центре Киева произошла около 04:30 утра. Как рассказывает пострадавший, когда он выходил из ночного клуба Famous, неизвестный парень напал на него и со всей силы ударил кулаком по лицу. В результате неожиданного и сильного удара мужчину "унесло" в сторону, какое-то время он не осознавал, что происходит.

Массовая драка в центре Киева с нападением иностранцев возле ночного клуба (фото: kiev.informator.ua)

Посетители ночного клуба вызвали полицию, а нападавший стал эмоционально общаться с группой неизвестных арабской внешности. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у предполагаемого нападавшего сигнальный пистолет. О том, кто из компании неизвестных совершил безосновательное нападение на киевлянина неизвестно – очевидцы на момент прибытия полиции разошлись, а потерпевший лицо своего обидчика не увидел.

Иностранцы напали на киевлянина возле клуба Famous (фото: kiev.informator.ua)

Компания парней арабской внешности около полутора часов агрессивно общалась как с пострадавшим, так и с полицией. Мужчины угрожали пострадавшему, грозились, что проломят ему голову и кричали на людей, которые пытались снять происходящее на видео. Один из компании сообщил полицейским, что он "общается с влиятельными людьми и ни ему, ни его друзьям проблемы не нужны". У предполагаемого нападавшего разрешения на использование оружия при себе не было, но он утверждал, что в принципе оно есть, а пьяного мужчину он не трогал. Мол, тот сам на кого-то нарвался, а теперь хочет все повесить на невиновного.

Драка в центре Киева (фото: kiev.informator.ua)

Правоохранители задержали предполагаемого зачинщика конфликта, который имел при себе оружие. А пострадавшему медики оказали первую помощь и госпитализировали с травмами головы и гематомой на глазу. Мужчина не отрицал, что пьян, но сказал, что никому не желал зла и просто шел домой. Он сообщил, что после того, как придет в себя, напишет заявление на всю группу агрессивно настроенных парней и будет добиваться того, чтобы их наказали.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина вступился за прохожую. Мужчина получил пулю в живот.

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