Получил пулю в живот: в Киеве мужчина вступился за прохожую

Коллаж РБК-Украина

Мужчина решил разнять дерущуюся семейную пару

Вчера, 20 января, в киевском жилом массиве "Соцгородок" 35-летний мужчина получил ранение в живот, заступившись за прохожую. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Днепровском районе на ул. Тампере. На улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку.

Свидетель ссоры решил защитить незнакомую женщину. Однако мужчина агрессивно отреагировал на замечание и ударил потерпевшего. После этого достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в живот.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. А 57-летнего злоумышленника задержали на месте и доставили в территориальное управление полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. "Стрелку" грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Кстати, в Киеве водитель автомобиля BMW стрелял в прохожих с собакой - полиция объявила план "Перехват".

Напомним, недавно в Киеве возле одного из пабов произошла массовая драка - в ход пошли бутылки из-под шампанского.

Ранее мы публиковали видео драки, которая произошла в Черновцах на остановке общественного транспорта между водителем маршрутки и пассажиром.