В ход пошли палки и бутылка шампанского: в Киеве произошла массовая потасовка

Видео: (YouTube/Информатор)

15 января в Киеве около 2:40 ночи по адресу проспект Академика Глушкова, 9а произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадали несколько человек. О происшествии сообщает Информатор.

Сообщается, что между двумя компаниями в Портер Пабе возникла ссора. Причина не уточняется. Мужчины вышли из заведения, чтобы разъяснить конфликт, устроив драку вблизи местной заправки. В ход шли не только кулаки и палки, но и бутылка шампанского.

Фото: (informator.ua)

По словам работников заправки, сначала в помещение зашел мужчина, попросив вызвать врачей и полицию, у него было окровавленное лицо. Остальные мужчины продолжали драться. Через несколько минут на заправку зашел еще один мужчина с разбитой головой, после чего он моментально потерял сознание и упал на пол.

Мужчину госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Как оказалось, удар нанесли запечатанной бутылкой шампанского. Другие участники конфликта также получили травмы, однако не столь значительные.

Также возле заправки в снегу была найдена окровавленная палка. Подробности случившегося будут устанавливать правоохранители. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

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