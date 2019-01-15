У хід пішли палиці та пляшка шампанського: у Києві відбулася масова бійка

Відео: (YouTube/Інформатор)

15 січня у Києві близько 2:40 ночі за адресою проспект Академіка Глушкова, 9а стався неприємний інцидент, в результаті якого постраждали кілька людей. Про подію повідомляє Інформатор.

Повідомляється, що між двома компаніями в Портер Пабі виникла сварка. Причина не уточнюється. Чоловіки вийшли із закладу, щоб роз'яснити конфлікт, влаштувавши бійку поблизу місцевої заправки. В хід йшли не тільки кулаки і палиці, але і пляшка шампанського.

Фото: (informator.ua)

За словами працівників заправки, спочатку в приміщення зайшов чоловік, попросивши викликати лікарів і поліцію, у нього було закривавлене обличчя. Інші чоловіки продовжували битися. Через кілька хвилин на заправку зайшов ще один чоловік з розтрощеною головою, після чого він моментально втратив свідомість і впав на підлогу.

Чоловіка госпіталізували у лікарню. Лікарі діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Як виявилося, удар завдали запечатаною пляшкою шампанського. Інші учасники конфлікту також отримали травми, проте не настільки значні.

Також біля заправки в снігу була знайдена закривавлена палиця. Подробиці того, що сталося, встановлюватимуть правоохоронці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

До речі, нещодавно в Києві на вулиці Будівельників сталася стрілянина, в результаті якої отримав поранення молодий хлопець.

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