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"Межнациональный конфликт": в Киеве мужчина получил пулю из-за лезгинки

STYLERПроисшествия    13.01.2019 - 17:35

Видео: youtube.com/Информатор

В воскресенье, 13 января, подвыпивший мужчина кавказской национальности решил исполнить лезгинку в пиццерии "Mister Cat". Компания, отдыхавшая по соседству, предъявила претензии по поводу танца. Разборки закончились стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщил "Информатор".

Инцидент произошел около 6:40 утра на Позняках по адресу Срибнокильская 3-Е.

По свидетельству очевидцев конфликта, компания из молодых людей отдыхала в пиццерии. Один из них решил развлечь друзей, станцевав лезгинку. Когда же парень вышел на улицу покурить, к нему подошли трое и начали предъявлять претензии по поводу танца. 

Устный конфликт перерос в драку, в результате которой "танцору" выбили зуб. Когда товарищи услышали звуки драки, они подоспели на помощь - разборки превратились в массовую потасовку.

Один из мужчин достал травматический пистолет - сначала выстрелил в воздух, а затем в спину исполнителю лезгинки, после чего скрылся - его задержали по "горячим следам". 

Участник происшествия в комментариях назвал конфликт "межнациональным".

&quot;Межнациональный конфликт&quot;: в Киеве мужчина получил пулю из-за лезгинки

Скриншот видео: youtube.com/Информатор

Задержанный "стрелок" высказал свою версию инцидента. Мол, во время танца парень подошел к их компании и начал оскорблять. А пистолетом, по его словам, он воспользовался после того, как танцевавший парень достал нож.

В результате потасовки несколько человек получили травмы, а "танцор" - ранение из травматического пистолета в область спины.

Кстати, недавно в Киеве на улице Строителей произошла стрельба, в результате которой получил ранения молодой парень.

Ранее мы также писали о подробностях нападения на офис шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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