"Міжнаціональний конфлікт": у Києві чоловік отримав кулю через лезгінку

Відео: youtube.com/Информатор
У неділю, 13 січня, захмелілий чоловік кавказької національності вирішив виконати лезгинку в піцерії "Mister Cat". Компанія, яка відпочивала по сусідству, пред'явила претензії з приводу танцю. Розборки закінчилися стріляниною з травматичного пістолета. Про це повідомив "Інформатор".
Інцидент стався близько 6:40 ранку на Позняках за адресою Срібнокільська 3-Е.
За свідченням очевидців конфлікту, компанія молодих людей відпочивала в піцерії. Один з них вирішив розважити друзів, станцювавши лезгінку. Коли ж хлопець вийшов на вулицю покурити, до нього підійшли троє і почали пред'являти претензії з приводу танцю.
Усний конфлікт переріс у бійку, в результаті якої "танцюристу" вибили зуб. Коли товариші почули звуки бійки, вони приспіли на допомогу - розборки перетворилися в масову бійку.
Один з чоловіків дістав травматичний пістолет - спочатку вистрілив у повітря, а потім в спину виконавцю лезгинки, після чого втік - його затримали по "гарячих слідах".
Учасник події в коментарях назвав конфлікт "міжнаціональним".
Скріншот відео: youtube.com/Информатор
Затриманий "стрілок" висловив свою версію інциденту. Мовляв, під час танцю хлопець підійшов до їх компанії і почав ображати. А пістолетом, за його словами, він скористався після того, як чоловік, що танцював дістав ніж.
В результаті бійки декілька людей отримали травми, а "танцюрист" - поранення з травматичного пістолета в область спини.
До речі, нещодавно в Києві на вулиці Будівельників сталася стрілянина, в результаті якої отримав поранення молодий хлопець.
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