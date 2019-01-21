Отримав кулю в живіт: у Києві чоловік заступився за перехожу

Колаж РБК-Україна

Чоловік вирішив розборонити сімейну пару, що б'ється

Вчора, 20 січня, в київському житловому масиві "Соцмістечко" 35-річний чоловік отримав поранення в живіт, заступившись за перехожу. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився в Дніпровському районі на вул. Тампере. На вулиці виник конфлікт між подружжям, який переріс у штовханину і бійку.

Свідок сварки вирішив захистити незнайому жінку. Однак чоловік агресивно відреагував на зауваження та вдарив потерпілого. Після цього дістав травматичний пістолет та вистрілив чоловіку в живіт.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу. А 57-річного зловмисника затримали на місці та доставили до територіального управління поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "хуліганство" Кримінального кодексу України. "Стрілку" загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

До речі, в Києві водій автомобіля BMW стріляв в перехожих з собакою - поліція оголосила план "Перехоплення".

Нагадаємо, нещодавно у Києві біля одного з пабів сталася масова бійка - в хід пішли пляшки з-під шампанського.

Раніше ми публікували відео бійки, яка сталася у Чернівцях на зупинці громадського транспорту між водієм маршрутки та пасажиром.