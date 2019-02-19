ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Растворили в кислоте: родители-убийцы жестоко расправились с дочкой

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 08:52
Растворили в кислоте: родители-убийцы жестоко расправились с дочкой
Иллюстративное фото (pixabay)

Супруги пытались скрыть смерть девочки от окружающих

В США в городе Ларедо (Техас) произошел жуткий случай: родители растворили свою дочь в кислоте, чтобы скрыть ее смерть от других. Об этом сообщает информационный портал Daily Star.

Отмечается, что 3-летняя Ребекка утонула во время купания в ванной, когда осталась без присмотра. 37-летняя мать Моника Домингес и 32-летний отец Жерардо Завала-Лоредо решили избежать лишних проблем и наполнили емкость объемом 23 литра кислотой.

После они спрятали канистру в шкафу и туда положили тело умершей девочки. Тревогу забили соседи, которые заметили, что Ребекка перестала появляться во дворе с другими ребятами (всего у пары было пять детей). Они сообщили в полицию, которая пришла в дом с обыском и нашла ребенка. Тело девочки не успело полностью разложиться.

Растворили в кислоте: родители-убийцы жестоко расправились с дочкой

Родители утверждают, что девочка умерла от естественных причин, однако судебная экспертиза должна установить, нет ли на ее теле следов травм. Есть вероятность, что она могла быть убита. Остальные четверо детей были переданы органам опеки. Злоумышленников ждет длительный тюремный срок.

Напомним, что в День Валентина в Кропивницком в одной из многоэтажек на улице Юрия Коваленко изверг убил 35-летнюю женщину.

Мы сообщали, что под Одессой отец зверски расправился с дочерью. Конфликт между погибшей и ее родителями возник еще осенью 2018 года, когда дочь написала заявление в полицию на своего дядю, что было в их семье "не по понятиям".

Ранее мы рассказывали шокирующую историю украинки о жизни в плену убийцы. Людмила поделилась жуткими подробностями, о которых вспоминает с неподдельным страхом.

Убийство семьи в Житомире: шокирующие подробности о маньяке Изнасиловал и зарезал выпускницу: 16-летнего убийцу вывели на чистую воду
Новости Украины Убийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь