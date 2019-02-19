Растворили в кислоте: родители-убийцы жестоко расправились с дочкой

Иллюстративное фото (pixabay)

Супруги пытались скрыть смерть девочки от окружающих

В США в городе Ларедо (Техас) произошел жуткий случай: родители растворили свою дочь в кислоте, чтобы скрыть ее смерть от других. Об этом сообщает информационный портал Daily Star.

Отмечается, что 3-летняя Ребекка утонула во время купания в ванной, когда осталась без присмотра. 37-летняя мать Моника Домингес и 32-летний отец Жерардо Завала-Лоредо решили избежать лишних проблем и наполнили емкость объемом 23 литра кислотой.

После они спрятали канистру в шкафу и туда положили тело умершей девочки. Тревогу забили соседи, которые заметили, что Ребекка перестала появляться во дворе с другими ребятами (всего у пары было пять детей). Они сообщили в полицию, которая пришла в дом с обыском и нашла ребенка. Тело девочки не успело полностью разложиться.

Родители утверждают, что девочка умерла от естественных причин, однако судебная экспертиза должна установить, нет ли на ее теле следов травм. Есть вероятность, что она могла быть убита. Остальные четверо детей были переданы органам опеки. Злоумышленников ждет длительный тюремный срок.

Напомним, что в День Валентина в Кропивницком в одной из многоэтажек на улице Юрия Коваленко изверг убил 35-летнюю женщину.

Мы сообщали, что под Одессой отец зверски расправился с дочерью. Конфликт между погибшей и ее родителями возник еще осенью 2018 года, когда дочь написала заявление в полицию на своего дядю, что было в их семье "не по понятиям".

Ранее мы рассказывали шокирующую историю украинки о жизни в плену убийцы. Людмила поделилась жуткими подробностями, о которых вспоминает с неподдельным страхом.