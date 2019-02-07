В туалет ходила под конвоем: шокирующая история украинки о жизни в плену убийцы

Видео: (YouTube/Свідок НТН)

Украинка Людмила поделилась жуткой историей, о которой вспоминает с неподдельным страхом. Говорит, что долгое время жила в плену у жестокого убийцы и не знала, сможет ли выжить. Об этом информирует Свідок.

Однажды по дороге в магазин встретила незнакомого мужчину. Он представился Василием и поделился печальной историей о том, как работал на человека, который по итогу не оплатил его труд и избил. Женщина поверила, поскольку слышала о подобных случаях неоднократно.

Людмиле стало жалко мужчину и она пригласила его к себе домой поесть. За обедом украинка предложила мужчине заработок, чтобы он помогал ей по хозяйству. Как только Василий получил первые деньги - купил мотоцикл и поехал гулять.

Позже мужчина признался, что он в розыске и буквально недавно убил своего приятеля. А дальше начал угрожать и Людмиле. "Он запугал меня до такой степени... Говорил, что перережет всю мою семью", - рассказывает жертва.

После этого женщина ходила исключительно под присмотром, боялась сделать лишнее действие. Однако один раз, когда ей понадобилось поехать на лечению в Одессу, убийца отпустил Людмилу. При этом мужчина не учел, что там жили ее дочки. Узнав с кем живет их мать, девушки сразу же сообщили в полицию. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в больнице Киева убили пациента. Он не нравился соседям, так как порой шумел, а по ночам громко храпел.

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