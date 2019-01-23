Мешал спать соседям: в больнице Киева убили пациента (видео)

Видео: (YouTube/ICTV)

В больнице Киева бездомный, которого госпитализировали с обморожением пальцев, убил пациента, пока тот спал. Подробности инцидента рассказали в сюжете ICTV.

"Это все произошло ночью и в палате в это время никого из персонала не было. Все остальные очень крепко спали. Поэтому даже после опроса полиции все сказали, что практически ничего не слышали", - сообщил заведующий отделением Бойко Андрей.

Скриншот втдео: (YouTube/ICTV)

Позже оказалось, что в одной из палат собрали бездомных, которые попали в больницу с обморожением. Три дня назад привезли очередного больного.

Он не нравился соседям, так как порой шумел, а по ночам громко храпел. Один из пациентов не выдержал и, схватив костыли, ударил мужчину по голове. А после, как ни в чем не бывало, пошел отдыхать дальше. Лишь утром врачи обнаружили бездыханное тело.

Скриншот втдео: (YouTube/ICTV)

Убийцу вычислили сразу, поскольку костыли были лишь у 44-летнего мужчины из Тернопольской области. У него нет ни дома, ни работы. Привезли злоумышленника со столичного вокзала.

Врач говорит, что в больницу он прибыл с обморожением пальцев. Но теперь медицинскую помощь убийце предоставят в другом месте, поскольку в содеянном он признался и был задержан.

Напомним, что в киевском хостеле обнаружили окровавленное тело маршрутчика.

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