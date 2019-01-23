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В киевском хостеле обнаружили окровавленное тело маршрутчика

STYLERЖизнь    23.01.2019 - 10:38
В киевском хостеле обнаружили окровавленное тело маршрутчика
Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел после распивания алкоголя

22 января в двухэтажном здании столичного хостела, что находится по адресу Николая Кибальчича,1, правоохранители обнаружили бездыханное тело мужчины. Об этом сообщает Информатор.

Около 12:40 на линию 102 поступил вызов. Сообщалось, что в одной из комнат киевского хостела обнаружен труп. Известно, что погибший в последнее время работал водителем маршрутки.

На прилегающей территории были припаркованы автобусы, а в помещениях - обустроены комнаты для отдыха и ночевки. В ночь с 21 на 22 января компания водителей распивала алкоголь. А под утро одного из маршрутчиков обнаружили мертвым.

 

Фото: (informator.ua)

Предварительно, тело находилось на полу в сидячем положении, а лицо мужчины было окровавлено. Точная причина смерти на данный момент неизвестна, на теле мужчины не обнаружили никаких явных повреждений.

Погибшим оказался мужчина 1975 года рождения. На данный момент причину смерти устанавливает патологоанатом. На месте работали кинологи. Детали случившегося устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно отец Екатерины Гандзюк сделал громкое заявление - он утверждает, что активистка была знакома со своим убийцей.

К слову, стало известно, что болградский маньяк, убивший семейную пару и покалечивший маленьких детей, может выйти на свободу, поскольку его отец дает взятки.

Ранее мы также сообщали о том, что ужасная находка в затопленном подвале многоэтажки шокировала киевлян - коммунальщики обнаружили там окровавленный труп мужчины.

 

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