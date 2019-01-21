ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ужасная находка в затопленном подвале многоэтажки шокировала киевлян (фото)

STYLERПроисшествия    21.01.2019 - 14:32
Ужасная находка в затопленном подвале многоэтажки шокировала киевлян (фото)
Коллаж РБК-Украина

Сотрудники офиса, находящегося в доме, заметили пар из подвала

21 января около 10:00 в Днепровском районе Киева в подвале одного из жилых домов обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил "Информатор". 

Согласно ресурсу, тело погибшего находилось в затопленном подвале дома по адресу ул. Алма-Атинская, 99/2.

Сотрудники офиса, который находится в доме, около 08:00 заметили пар из подвала. Они же вызвали коммунальную службу, которая сообщила, что в помещении прорвало трубу. Работая над устранением повреждений, сотрудники ЖЭКа нашли труп мужчины.

 
Фото с места происшествия: facebook.com/dtp.kiev.ua

По словам местного жителя, подвал в доме всегда был закрыт. Однако, утром, 21 января, в помещении слышали сильный стук и звук воды.

Полиция, прибывшая на вызов, обнаружила лужу крови возле входа в подвал. Детали и причины смерти мужчины устанавливаются.

Ранее мы также сообщали о том, что в Киеве страшная находка в канализации шокировала жителей - подвалы дома затопило из-за разложившихся человеческих останков.

К слову, жительницу Винницкой области, которая в прошлом году убила своего новорожденного сына, приговорили к году тюрьмы - такой мягкий срок вызвал резонанс у общественности.

Напомним, мы писали о том, что в Харьковской области ссора между свекровью и невесткой закончилась расправой.

Убийство Гандзюк повредило имиджу Украины, - посол Франции В Польше объявлен национальный траур
Новости Украины трупУбийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь