Ужасная находка в затопленном подвале многоэтажки шокировала киевлян (фото)

Коллаж РБК-Украина

Сотрудники офиса, находящегося в доме, заметили пар из подвала

21 января около 10:00 в Днепровском районе Киева в подвале одного из жилых домов обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил "Информатор".

Согласно ресурсу, тело погибшего находилось в затопленном подвале дома по адресу ул. Алма-Атинская, 99/2.

Сотрудники офиса, который находится в доме, около 08:00 заметили пар из подвала. Они же вызвали коммунальную службу, которая сообщила, что в помещении прорвало трубу. Работая над устранением повреждений, сотрудники ЖЭКа нашли труп мужчины.

Фото с места происшествия: facebook.com/dtp.kiev.ua

По словам местного жителя, подвал в доме всегда был закрыт. Однако, утром, 21 января, в помещении слышали сильный стук и звук воды.

Полиция, прибывшая на вызов, обнаружила лужу крови возле входа в подвал. Детали и причины смерти мужчины устанавливаются.

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