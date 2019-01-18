Утопила сына: резонансное дело получило неожиданную развязку

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Горе-мать воспитывает четырех детей

Жительницу села Писаревка Ямпольского района Винницкой области Юлию Вышгу, которая в прошлом году убила своего новонарожденного сына, приговорили к году тюрьмы. Суд признал ее виновной в преступлении и назначил минимальное наказание, передает местный ресурс "33 канал".

Отметим, что прокуратура просила для горе-матери три года лишения свободы.

Теперь женщина, у которой четверо детей, может обратиться в Винницкий апелляционный суд, чтобы обжаловать приговор.

Односельчане Юлии считают, что наказание для матери, которая лишила жизни собственного ребенка, должно быть большим.

Напомним, что о трагеди стало известно после жуткой находки жителя села Писаревка Александра, который на ветке в водоеме заметил мертвого младенца. Правоохранители обнаружили на месте ЧП пуповину с плацентой.

Сперва полиция допросила местных 18-летних девушек, а затем подозрение пало на 36-летнюю Юлию Вышгу, которая ранее хвасталась соседям о своей беременности. В итоге женщина призналась.

Она рассказала, что "нагуляла ребенка в то время, как мой сожитель был на службе в АТО".

"В тот день пошла к реке Русава поплакать о своей печальной судьбе. Но так получилось, что стала на берегу рожать. Мальчик не дышал. Я положила его у реки и пошла в дом, потому что испугалась", - сказала Вышга.

Она предположила, что из-за дождя труп сына скатился вниз. Также женщина подчеркнула, что не хотела убивать младенца: "На учет в больницу не становилась, однако планировала рожать и воспитывать ребенка".

Как выяснили врачи, мальчик родился здоровым, весил 3,5 кг. Его смерть наступила в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей инородным телом. Судмедэксперты заявили, что на момент рождения ребенок был жив.

До 28 наября 2018-го Юлия находилась под домашним арестом. За преступление ей грозило до 5 лет.

28 декабря в Ямпольском райсуде многодетная мать свою вину признала и искренне раскаялась в содеянном. Женщина просила не лишать ее свободы и не разлучать с детьми, которых воспитывает сама.

Как сообщалось ранее, утопившую своих детей 28 октября в озере в Дарницком районе в Киеве 36-летнюю воспитательницу детского сада Екатерину Бабкину по рекомендации психиатров поместили в медучреждение закрытого режима.

Также мы писали о том, что в прошлом году в Черновицкой области горе-мать утопила новорожденного сына в речке.

Напомним, 11 января в Ивано-Франковской области мужчина жестоко расправился с пятимесячной дочерью.