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Мать утопила своих детей в озере: стала известна судьба убийцы

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 18:02
Мать утопила своих детей в озере: стала известна судьба убийцы
Фото: коллаж РБК-Украина

В прокуратуре рассказали, что подозреваемая Екатерина Бабкина до сих пор не вышла из критического состояния

Утопившую своих детей 28 октября в озере в Дарницком районе в Киеве 36-летнюю воспитательницу детского сада Екатерину Бабкину по рекомендации психиатров поместили в медучреждение закрытого режима. Об этом сообщает Lenta.UA со ссылкой на столичную прокуратуру.

Отмечается, что женщина до сих пор не вышла из критического состояния.

В прокуратуре рассказали, что были получены выводы комплексной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которым в момент совершения преступления Бабкина была в невминяемом состоянии.

"В настоящее время указанное лицо на основании постановления суда находится в медицинском учреждении закрытого режима", - говорится в сообщении.

Так, Бабкина зашла со своим 5-летним сыном и 6-летней дочкой в озеро и силой держала их под водой до их гибели. Через сутки она на трассе возле Чернигова рассказала бывшему мужу о содеянном.

"...То есть не могла осознавать свои действия или руководить ими в следствие психического заболевания", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Продолжается досудебное расследование, как и допрос сдвидетелей. Также проводятся экспертизы. 

Суд предоставил следователям временный доступ к вещам и документам.

Как сообщалось ранее, арестованная за убийство двоих детей Екатерина Бабкина за год до ужасного преступления замкнулась в себе и страдала после развода

Также сообщалось, что Бабкина переехала в Киев из Крыма и самостоятельно растила двоих детей. С отцом детей она развелась, у него уже другая семья. Но мужчина поддерживал бывшую жену и помогал ей финансово.

Напомним, что убийцу полицейские задержали 28 октября в Чернигове

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