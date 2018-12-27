Мати втопила своїх дітей в озері: стала відома доля вбивці

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У прокуратурі розповіли, що підозрювана Катерина Бабкіна досі не вийшла з критичного стану

Втопила двох дітей в озері на Осокорках у Києві: з'явилися подробиці долі жінки

36-річну виховательку дитячого садка Катерина Бабкіна, яка втопила своїх дітей 28 жовтня у озері у Дарницькому районі у Києві, за рекомендацією психіатрів помістили у медзаклад закритого режиму. Про це повідомляє Lenta.UA з посиланням на столичну прокуратуру.

Зазначається, що жінка досі не вийшла з критичного стану.

У прокуратурі розповіли, що були отримані висновки комплексної психолого-психіатричної експертизи, згідно з якими у момент вчинення злочину Бабкіна була у неосудному стані.

"В даний час зазначена особа на підставі постанови суду знаходиться в медичному закладі закритого режиму", - йдеться в повідомленні.

Так, Бабкіна зайшла зі своїм 5-річним сином і 6-річною донькою в озеро і силою тримала їх під водою до їх загибелі. Через добу вона на трасі біля Чернігова розповіла колишньому чоловікові про скоєне.

"...Тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок психічного захворювання", - наголошується в повідомленні прокуратури.

Триває досудове розслідування, як і допит сдвидетелей. Також проводяться експертизи.

Суд надав слідчим тимчасовий доступ до речей та документів.

Як повідомлялося раніше, арештована за вбивство двох дітей Катерина Бабкіна за рік до жахливого злочину замкнулася в собі і страждала після розлучення.

Також повідомлялося, що Бабкіна переїхала до Києва з Криму і самостійно ростила двох дітей. З батьком дітей вона розлучилася, у нього вже інша сім'я. Але чоловік підтримував колишню дружину і допомагав їй фінансово.

Нагадаємо, що вбивцю поліцейські затримали 28 жовтня в Чернігові.

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Відео: РБК-Україна