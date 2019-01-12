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Мешала спать: мужчина жестоко расправился с пятимесячной дочерью

STYLERПроисшествия    12.01.2019 - 16:10
Мешала спать: мужчина жестоко расправился с пятимесячной дочерью
Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что врачи пытались спасти младенца

В пятницу, 11 января в полицию около 12 часов дня поступило заявление о том, что Служба экстренной медицинской помощи доставила в больницу ребенка без признаков жизни. Уже 12 января эксперты определили причину смерти — тяжелые травмы головного мозга. Как выяснили оперативники, пятимесячная малышка получила их от своего отчима, так как мешала ему спать. Об этом сообщается в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Как сообщается, девочка умерла от полученных травм, причиненных отчимом. 26-летнего жителя Рожнятовского района, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, по данным правоохранителей, не устраивал плач ребенка и побоями он пытался его "проучить". Ребенок получил телесные повреждения, которые впоследствии привели к его смерти, около 3:00 ночи.

По словам матери девочки, медиков вызвали после того, как ребенку утром стало плохо и самочувствие ребенка резко ухудшилось. Врачи пытались спасти младенца, впрочем их усилия были напрасными.

Горе-отчима разозлил плач младшего ребенка его 24-летней сожительницы, которая с этим младенцем и еще одной 3-летней дочерью осенью переехала к нему из Закарпатья. Мужчина подошел к коляске, где лежало дитя, и несколько раз ударил маленькую девочку по голове. По заключению медиков, ребенок погиб от полученных травм головного мозга.

Мешала спать: мужчина жестоко расправился с пятимесячной дочерью

26-летний подозреваемый в убийстве дочери (фото: if.npu.gov.ua)

В полиции сообщается, что сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, что ранее знакомые выдвинули свою версию убийства семьи в Виннице.

Ранее сообщалось, что в Одессе няня избивала ребенка, полиция расследует дело.

Также STYLER писал, что в Киеве мать зверски убила свою дочь и сбежала.

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