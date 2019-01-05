В Киеве мать зверски убила свою дочь и сбежала: детали жуткого инцидента

Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что женщину разыскивает полиция

В субботу, 5 января, в Киеве женщина убила собственную дочь. Зверское преступление произошло на Харьковском жилмассиве в многоэтажном доме 3в по улице Михаила Драгоманова. Подробности резонансного убийства рассказали соседи семьи, которые находились дома в момент убийства. Об этом сообщает Styler со ссылкой на Информатор.

По данным жильцов дома, женщина, которая проживала на 10 этаже дома, убила собственного ребенка — она зверски задушила 6-месячную девочку. Также соседи рассказали, что после совершенного горе-мать сбежала. Кроме того, в квартире, где случилась трагедия, находится отец ребенка.

Полиция, прибывшая на место происшествия, ситуацию не комментирует. Однако в доме работала кинологическая служба, на месте дежурят полицейские и работает СОГ. Местные жители говорят, что правоохранители им показывали фото разыскиваемой женщины во время выяснения обстоятельств случившегося. На данный момент идет поиск матери ребенка, 31-летней Волошиной Ольги Николаевны.

Продавец продуктового магазина, который находится внутри дома рассказала, что утром видела женщину, которую ищут. Одета она была в серую куртку и черные сапоги, она курила около ларька, а потом куда-то исчезла.

В социальной сети Facebook уже разместили объявление о розыске убийцы - Волошиной Ольги.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Волошина Ольга( фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее в Днепре в мусорке нашли труп девушки в чемодане.

Ранее мы писали, что под Харьковом повесился пятиклассник из многодетной семьи.

Также сообщалось, что появилось фото фигуранта в деле об убийстве харьковских студенток.