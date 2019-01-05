У Києві мати жорстоко вбила свою доньку і втекла: деталі моторошного інциденту

Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що жінку розшукує поліція

У суботу, 5 січня, у Києві жінка вбила власну дочку. Звірячий злочин стався на Харківському житловому масиві в багатоповерховому будинку 3в по вулиці Михайла Драгоманова. Подробиці резонансного вбивства розповіли сусіди сім'ї, які перебували вдома в момент вбивства. Про це повідомляє Styler з посиланням на Інформатор.

За даними мешканців будинку, жінка, яка проживала на 10 поверсі будинку, вбила власну дитину — вона жорстоко придушила 6-місячну дівчинку. Також сусіди розповіли, що після скоєного горе-мати втекла. Крім того, у квартирі, де сталася трагедія, перебуває батько дитини.

Поліція, яка прибула на місце події, ситуацію не коментує. Однак в будинку працювала кінологічна служба, на місці чергують поліцейські і працює СОГ. Місцеві жителі кажуть, що правоохоронці їм показували фото розшукуваної жінки під час з'ясування обставин події. На даний момент йде пошук матері дитини, 31-річної Волошиної Ольги Миколаївни.

Продавець продуктового магазину, який знаходиться всередині будинку розповіла, що вранці бачила жінку, яку шукають. Одягнена вона була в сіру куртку і чорні чоботи, вона курила біля ларька, а потім кудись зникла.

У соціальній мережі Facebook вже розмістили оголошення про розшук вбивці - Волошиної Ольги.

Скріншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Волошина Ольга (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі у смітнику знайшли труп дівчини у валізі.

Раніше ми писали, що під Харковом повісився п'ятикласник з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що з'явилося фото фігуранта у справі про вбивство харківських студенток.