"Страшная магия": знакомые выдвинули свою версию убийства семьи в Виннице

Коллаж РБК-Украина

Знакомые утверждают, что Анатолий был не в себе

Подозреваемый в жутком убийстве семьи в Виннице находился в трезвом уме, а убийство планировал заранее. Однако знакомые и соседи отказываются верить в то, что Анатолий мог просто так убить свою жену. Есть предположения, что он был околдован, передает 33-й канал.

Отмечается, что на данный момент Анатолию 30 лет, а вместе с Надей они были вместе с 19 лет. Год назад пара официально оформила развод, а у мужчины появилась женщина на стороне. Однако, несмотря на это, Анатолий продолжать жить с Надей, говорил: "Пока мама живет, я буду здесь". У Валентины была онкология 4-й стадии и сын не хотел ее лишний раз огорчать.

Знакомые описывают Анатолия как позитивного и перспективного мужчину, который неоднократно ездил работать за границей. А вот близкие люди Надежды говорят, что он поднимал руку на свою экс-супругу и сына.

Одна из знакомых семьи рассказала подробности отношений Анатолия с его любовницей. Рассказала, что женщину зовут Лина и что она около год назад родила от мужчины ребенка. А незадолго до трагедии любовница звонила Наде и угрожала.

"Здесь или какой приворот, или страшная магия, вызвала эту животную жестокость, или "сдвиг по фазе"... Но предсмертную записку писал в здравом уме и даже в целофанку ее поместил!" - рассказывает женщина.

"Как это родным Надюше найти силы и все это перетерпеть? Как это - видеть ребенка 3-летнего в платье невесты в белом гробу? Беда неописуемая! Люди говорят, это бесы вселились в сердце Толи! Но разве суд и тюрьма бесов изгоняют? Царство небесное всей этой семье", - комментируют трагедию знакомые.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог ранее судимый мужчина жестоко убил гражданина Российской Федерации - нанес ему около 60 ударов ножом.

Также мы писали о том, что подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан признался в содеянном. Бывший парень одной из жертв дал показания и рассказал, что в момент убийства он был на связи с девушкой по скайпу.

Напомним, что подозреваемый в резонансном массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года, имел другую семью на стороне.