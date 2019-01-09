ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Страшна магія": знайомі висунули свою версію вбивства сім'ї у Вінниці

STYLERЖиття    09.01.2019 - 14:24
"Страшна магія": знайомі висунули свою версію вбивства сім'ї у Вінниці
Колаж РБК-Україна

Знайомі стверджують, що Анатолій був не в собі

Підозрюваний у страшному вбивстві сім'ї у Вінниці знаходився в тверезому розумі, а вбивство планував заздалегідь. Однак знайомі і сусіди відмовляються вірити в те, що Анатолій міг просто так вбити свою дружину. Є припущення, що він був зачарований, передає 33-й канал.

Наголошується, що на даний момент Анатолію 30 років, а разом з Надею вони були разом з 19 років. Рік тому пара офіційно оформила розлучення, а у чоловіка з'явилася жінка на стороні. Однак, незважаючи на це, Анатолій продовжувати жити з Надією, говорив: "Поки мама живе, я буду тут". У Валентини була онкологія 4-ї стадії і син не хотів зайвий раз її засмучувати.

Знайомі описують Анатолія як позитивного і перспективного чоловіка, який неодноразово їздив працювати за кордон. А ось близькі люди Надії кажуть, що він піднімав руку на свою екс-дружину і сина.

Одна з знайомих родини розповіла подробиці стосунків Анатолія з його коханкою. Розповіла, що жінку звуть Ліна, і вона близько року тому народила від чоловіка дитину. А незадовго до трагедії коханка дзвонила Наді і погрожувала.

"Тут або який приворот, або страшна магія, викликала цю тваринну жорстокість, або "зсув по фазі"... Але передсмертну записку писав у здоровому глузді і навіть в целофанку її помістив!" - розповідає жінка.

"Як це рідним Надїї знайти сили і все це перетерпіти? Як це - бачити 3-річну дитину у сукні нареченої у білій труні? Біда невимовна! Люди кажуть, це біси вселились в серце Толі! Але хіба суд і тюрма бісів виганяють? Царство небесне всій цій родині", - коментують трагедію знайомі.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації - він завдав йому близько 60 ударів ножем.

Також ми писали про те, що підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан зізнався у скоєному. Колишній хлопець однієї з жертв дав свідчення і розповів, що у момент вбивства він був на зв'язку з дівчиною по скайпу.

Нагадаємо, що підозрюваний у резонансному масовому вбивстві у Вінниці, яке відбулося напередодні Нового 2019 року, мав іншу сім'ю на стороні.

Задушив дротом від "зарядки": поліція затримала небезпечного злочинця "Це монстр": з'явилися подробиці різанини в Одеській області
Новини України Вбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся