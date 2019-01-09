"Страшна магія": знайомі висунули свою версію вбивства сім'ї у Вінниці

Колаж РБК-Україна

Знайомі стверджують, що Анатолій був не в собі

Підозрюваний у страшному вбивстві сім'ї у Вінниці знаходився в тверезому розумі, а вбивство планував заздалегідь. Однак знайомі і сусіди відмовляються вірити в те, що Анатолій міг просто так вбити свою дружину. Є припущення, що він був зачарований, передає 33-й канал.

Наголошується, що на даний момент Анатолію 30 років, а разом з Надею вони були разом з 19 років. Рік тому пара офіційно оформила розлучення, а у чоловіка з'явилася жінка на стороні. Однак, незважаючи на це, Анатолій продовжувати жити з Надією, говорив: "Поки мама живе, я буду тут". У Валентини була онкологія 4-ї стадії і син не хотів зайвий раз її засмучувати.

Знайомі описують Анатолія як позитивного і перспективного чоловіка, який неодноразово їздив працювати за кордон. А ось близькі люди Надії кажуть, що він піднімав руку на свою екс-дружину і сина.

Одна з знайомих родини розповіла подробиці стосунків Анатолія з його коханкою. Розповіла, що жінку звуть Ліна, і вона близько року тому народила від чоловіка дитину. А незадовго до трагедії коханка дзвонила Наді і погрожувала.

"Тут або який приворот, або страшна магія, викликала цю тваринну жорстокість, або "зсув по фазі"... Але передсмертну записку писав у здоровому глузді і навіть в целофанку її помістив!" - розповідає жінка.

"Як це рідним Надїї знайти сили і все це перетерпіти? Як це - бачити 3-річну дитину у сукні нареченої у білій труні? Біда невимовна! Люди кажуть, це біси вселились в серце Толі! Але хіба суд і тюрма бісів виганяють? Царство небесне всій цій родині", - коментують трагедію знайомі.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації - він завдав йому близько 60 ударів ножем.

Також ми писали про те, що підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан зізнався у скоєному. Колишній хлопець однієї з жертв дав свідчення і розповів, що у момент вбивства він був на зв'язку з дівчиною по скайпу.

Нагадаємо, що підозрюваний у резонансному масовому вбивстві у Вінниці, яке відбулося напередодні Нового 2019 року, мав іншу сім'ю на стороні.