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60 ударов ножом: в Днепропетровской области зарезали россиянина

STYLERПроисшествия    08.01.2019 - 20:49
60 ударов ножом: в Днепропетровской области зарезали россиянина
Фото: коллаж РБК-Украина

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог ранее судимый мужчина жестоко убил гражданина Российской Федерации. Об этом сообщили во вторник, 8 января, в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского ОП.

Отмечается, что сам инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января в Терновском районе города.

Как рассказали в полиции, 40-летний местный житель выпивал со своим знакомым - 28-летним россиянином. В определенный момент между ними разгорелся спор и возникла ссора, которые закончились убийством. Криворожанин нанес ножом собутыльнику около 60 ударов по туловищу и конечностям.   

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В настоящее время правоохранители объявили ему подозрение в убийстве.

Следственные действия продолжаются.

Убийце грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на Троещине полицейские задержали мужчину, который в рождественский вечер в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес удар ножом своему младшему брату

Также мы писали о том, что в Запорожской области пенсионер зарезал своего сына после пьяной ссоры

Напомним, осенью полиция Днепропетровской области задержала группу людей, которая убивала своих жертв и отрезала им уши

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