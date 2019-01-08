60 ударів ножем: у Дніпропетровській області зарізали росіянина

Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років
У Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації. Про це повідомили у вівторок, 8 січня, відділі комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького ВП.
Зазначається, що сам інцидент стався в ніч проти 6 січня в Тернівському районі міста.
Як розповіли в поліції, 40-річний місцевий житель випивав зі своїм знайомим - 28-річним росіянином. У певний момент між ними розгорілася суперечка та виникла сварка, які закінчилися вбивством. Криворіжець завдав ножем "товаришу по чарці" близько 60 ударів по тулубу та кінцівках.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.
В даний час правоохоронці оголосили йому підозру у вбивстві.
Слідчі дії тривають.
Вбивці загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві на Троєщині поліцейські затримали чоловіка, який у різдвяний вечір у стані алкогольного сп'яніння, в ході сварки завдав удар ножем своєму молодшому братові.
Також ми писали про те, що в Запорізькій області пенсіонер зарізав свого сина після п'яної сварки.
Нагадаємо, восени поліція Дніпропетровської області затримала групу людей, яка вбивала своїх жертв і відрізала їм вуха.