ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

60 ударів ножем: у Дніпропетровській області зарізали росіянина

STYLERПодії    08.01.2019 - 20:49
60 ударів ножем: у Дніпропетровській області зарізали росіянина
Фото: колаж РБК-Україна

Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років

У Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації. Про це повідомили у вівторок, 8 січня, відділі комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького ВП.

Зазначається, що сам інцидент стався в ніч проти 6 січня в Тернівському районі міста.

Як розповіли в поліції, 40-річний місцевий житель випивав зі своїм знайомим - 28-річним росіянином. У певний момент між ними розгорілася суперечка та виникла сварка, які закінчилися вбивством. Криворіжець завдав ножем "товаришу по чарці" близько 60 ударів по тулубу та кінцівках.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

В даний час правоохоронці оголосили йому підозру у вбивстві.

Слідчі дії тривають.

Вбивці загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві на Троєщині поліцейські затримали чоловіка, який у різдвяний вечір у стані алкогольного сп'яніння, в ході сварки завдав удар ножем своєму молодшому братові.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області пенсіонер зарізав свого сина після п'яної сварки.

Нагадаємо, восени поліція Дніпропетровської області затримала групу людей, яка вбивала своїх жертв і відрізала їм вуха.

Вбивство турецьких студенток в Харкові відбувалося в онлайн режимі Вбивство співробітника держохорони: вдова розповіла подробиці інциденту
Новини України Кривий РігВбивствополиция
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся