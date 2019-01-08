60 ударів ножем: у Дніпропетровській області зарізали росіянина

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Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років

У Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації. Про це повідомили у вівторок, 8 січня, відділі комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького ВП.

Зазначається, що сам інцидент стався в ніч проти 6 січня в Тернівському районі міста.

Як розповіли в поліції, 40-річний місцевий житель випивав зі своїм знайомим - 28-річним росіянином. У певний момент між ними розгорілася суперечка та виникла сварка, які закінчилися вбивством. Криворіжець завдав ножем "товаришу по чарці" близько 60 ударів по тулубу та кінцівках.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

В даний час правоохоронці оголосили йому підозру у вбивстві.

Слідчі дії тривають.

Вбивці загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві на Троєщині поліцейські затримали чоловіка, який у різдвяний вечір у стані алкогольного сп'яніння, в ході сварки завдав удар ножем своєму молодшому братові.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області пенсіонер зарізав свого сина після п'яної сварки.

Нагадаємо, восени поліція Дніпропетровської області затримала групу людей, яка вбивала своїх жертв і відрізала їм вуха.