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Не пускали за стол: отец-рецидивист зарезал сына из-за настойки боярышника

STYLERПроисшествия    26.12.2018 - 16:38
Не пускали за стол: отец-рецидивист зарезал сына из-за настойки боярышника
Фото: коллаж РБК-Украина

Ранее пенсионер был судим за нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть

В Запорожской области пенсионер зарезал своего сына после пьяной ссоры. 65-летний мужчина признал свою вину, сообщает местное издание verge.zp.ua.

Орджоникидзевский районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Само же убийство произошло в декабре 2016 года.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась женщина, которая и рассказала о преступлении. Она находилась в квартире своего 39-летнего сожителя и его отца. Также в компании с ними был приятель погибшего, они употребляли спиртные напитки на кухне. При этом периодически женщина приносила пенсионеру, который находился в комнате, настойку боярышника. За стол его не пускали, и пожилой хозяин дома был разгневан. 

Когда женщина и приятель ее сожителя отправились спать, в кухне разразился скандал - у пьяных родственников возникла ссора, которая закончилась убийством - отец нанес своему сыну две смертельные раны кухонным ножом. По словам соседей, они слышали громкие мужские крики с матами и оскорблениями, среди которых звучали слова "боярышник", "западло", "понятия".

Добавим, что настойка боярышника считается одним из самых популярных напитков у алкоголиков.

Оба они ранее были судимы. Отца привлекали к ответственности за нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть.

Как сообщалось ранее, в Николаеве 94-летнюю женщину жестоко убил мужчина ради дозы наркотиков

Также мы писали, что в Херсоне молодой человек убил пенсионера, а его тело спрятал в диване

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