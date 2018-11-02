Зарезала своего ребенка и выбросила в коробке: подробности резонансного убийства в Черкассах

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Сообщается, что горе-матери грозит тюремное заключение сроком до пяти лет

В четверг, 1 ноября в Черкассах несовершеннолетняя девушка зарезала своего новорожденного сына в одном из общежитий города. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской местной прокуратуры в Facebook.

"Вчера, 01 ноября, в одном из общежитий города Черкассы была найдена коробка из-под обуви, в которой находился плод новорожденного ребенка мужского пола около 6 – 7 месяцев, на теле которой, в области сердца, обнаружены две колото-резаные раны", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что по данному факту Черкасским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного Кодекса Украины. По данным прокуратуры, несовершеннолетней горе-матери грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Черкаська місцева прокуратура

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