ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Зарізала свою дитину і викинула в коробці: подробиці резонансного вбивства в Черкасах

STYLERПодії    02.11.2018 - 16:10
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Повідомляється, що горе-матері загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років

У четвер, 1 листопада в Черкасах неповнолітня дівчина зарізала свого новонародженого сина в одному з гуртожитків міста. Про це повідомляє прес-служба місцевої прокуратури Черкаської у Facebook.

"Вчора, 01 листопада, в одному з гуртожитків міста Черкаси була знайдена коробка з-під взуття, в якій містився плід новонародженої дитини чоловічої статі близько 6-7 місяців, на тілі якої, в області серця, виявлені дві колото-різані рани", — йдеться в повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що за даним фактом Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального Кодексу України. За даними прокуратури, неповнолітніій горе-матері загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.

Зарізала свою дитину і викинула в коробці: подробиці резонансного вбивства в Черкасах

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Черкаська місцева прокуратура

Нагадаємо, що у Дніпропетровському морзі синові відмовилися віддавати тіло матері через надуманий борг.

До цього ми писали, що з'явилися нові подробиці у справі матері з Києва, яка потопила своїх дітей.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області чоловік помер через безглуздий жарту товариша.

Новини України Черкасидетиматьубила
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся